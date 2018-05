LECCO – Il sindacalista lecchese Marco Colombo entrerà a far parte della Segreteria Nazionale FNP Cisl. L’elezione è avvenuta giovedì pomeriggio durante il Consiglio Generale FNP Nazionale riunitosi a Roma. Già segretario generale del sindacato dei pensionati Fnp Cisl Lombardia, Marco Colombo sbarca così a Roma.

“Spero di poter onorare questo nuovo impegno con lealtà, entusiasmo e umiltà – ha dichiarato – Il dialogo costruttivo, la condivisione nella ricerca delle soluzioni, nel rispetto reciproco, sono sempre state per me gli elementi su cui lavorare. Mi auguro che insieme si possa proseguire un cammino che guarda verso un sindacato capace di crescere nel territorio e di saper operare con efficacia nelle tante partite della rappresentanza. Una Cisl e una Fnp forti hanno bisogno di punti fermi ai quali far riferimento e dai quali ricevere speranze e fiducia per il futuro”.

Rita Pavan, segretaria generale della Fnp Cisl Monza Brianza Lecco, è particolarmente contenta della nuova nomina di Marco Colombo: “Siamo felici ed orgogliosi che Marco Colombo sia stato eletto nella segreteria nazionale della Fnp Cisl. Siamo sicuri che saprà portare il pragmatismo e la concretezza lecchese anche a Roma. Era poi giusto che la grande struttura dei pensionati lombardi fosse rappresentata all’interno della segreteria nazionale”.

Questa elezione è molto significativa anche per Giorgio Galbusera segretario generale della Fnp Cisl Monza Brianza Lecco: “Marco Colombo è un sindacalista di lungo corso con capacità e qualità che ha saputo dimostrare nei tanti anni che ha trascorso nella Cisl. La sua elezione è una grande soddisfazione per la nostra categoria e siamo sicuri che saprà portare anche a livello nazionale le istanze che vengono dal nostro territorio”.