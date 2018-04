LECCO – Sono quasi 12 mila le imprese a conduzione straniera iscritte in Lombardia nel 2017 su 589 mila in Italia, circa 32 iscrizioni al giorno secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

La Lombardia pesa il 20,3% di tutte le imprese con titolari nati all’estero iscritte in Italia ed è straniera ormai oltre un’impresa su cinque (20,8%) che nasce sul territorio regionale.

Milano, con 5.338 imprese straniere, è prima per numero di iscrizioni seguita da Brescia (1.325), Bergamo (1.062), Monza e Brianza (774) e Varese (762).

Per peso sul totale delle iscrizioni dell’anno, prima invece è Mantova (con 544 imprese straniere iscritte su 2.064 totali, il 26,4%), seguita da Milano (il 22,9% delle 23.346 iscrizioni), Lodi (22,1%, 196 imprese su 887) e Cremona (21,8%, 333 imprese su 1.526.

A Lecco sono 201 le imprese straniere iscritte nel 2017 alla Camera di Commercio e il loro peso sul totale delle iscrizioni (1.148) è tra i più bassi in Lombardia, circa lo 0,3%, al pari di Lodi. Solo Sondrio ha un dato inferiore (0,2%).

Sono commercio e edilizia i settori più scelti dalle imprese straniere che hanno aperto in Lombardia nel 2017 con oltre 2 mila iscrizioni ciascuno, seguiti dalla ristorazione e dalle attività di supporto alle imprese con circa 900 attività ciascuna.

Nel capoluogo manzoniano gli stranieri investono soprattutto in attività di ristorazione d’asporto, sartorie, commercio di articoli da casa e abbigliamento, centri benessere. A Milano gli stranieri sono circa il 90% delle nuove imprese di manicure/pedicure e confezionamento di biancheria da letto, tavola ed arredamento, a Bergamo nelle confezioni e accessori per l’abbigliamento, a Brescia nei negozi di apparecchiatura per telecomunicazioni e telefonia, a Como e Pavia nei centri benessere, a Cremona nell’intonacatura e stuccatura, a a Lodi nell’ingrosso di frutta e verdura, a Mantova nella fabbricazione di parti in cuoio per calzature e nella spedizione di materiale propagandistico, a Monza nell’ingrosso non alimentare e di abbigliamento e accessori, a Sondrio nel commercio di tessili e vendita porta a porta, a Varese nella riparazione di telefoni.