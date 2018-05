LECCO – Il lavoro oltre la crisi: questo il titolo dell’ultimo Rapporto annuale dell’osservatorio provinciale del Mercato del Lavoro presentato martedì mattina in Camera di Commercio che ha tracciato un bilancio dell’economia dell’area lecchese guardando ai dati del 2017.

Un anno “positivo per la nostra provincia – ha spiegato Daniele Riva, presente dell’ente camerale – produzioni, ordini e fatturato hanno registrato nel nostro territorio crescite superiori ai 6 punti percentuali rispetto al 2016 nel reparto industriale e di 3 punti nell’artigianato, in entrambi i comparti la performance è superiore alla media regionale”.

Il tasso di occupazione è aumentato, come sottolineato dal presidente Riva, attestandosi al 69,2%, è proseguito il calo della disoccupazione il cui tasso è sceso dal 5,8% al 5,3% di fine anno, “un risultato che pone Lecco al secondo posto dopo Bergamo (4,2%) e ben al di sotto della media regionale (6,4%) e nazionale (11,2%)

“Oltre la crisi – ribadisce Gianni Menicatti, ricercatore del Gruppo Clas che ha redatto il rapporto – perché moltissimi indicatori sono migliorati rispetto al 2008, anno in cui iniziò la crisi. Ma quante province italiane si possono definire oltre la crisi? Su 110 totali, solo 33 hanno fatto registrare un miglioramento sul fronte dell’occupazione, solo 14 quello che hanno migliorato almeno dell’1% il tasso di occupazione e Lecco è tra queste. La nostra provincia è ottava in Italia e seconda in Lombardia, preceduta solo da Varese per aumento del tasso di occupazione negli ultimi dieci anni”.

Non solo: guardando ai dati del 2017, Lecco risulta prima a livello regionale per occupazione maschile, terza per occupazione femminile. “Nell’ultimo anno, 34 mila persone sono state avviate al lavoro, erano 33 mila nel 2016, non si tratta di un incremento significativo, importante è però il saldo oggi positivo (+3 mila) tra assunzioni e licenziamenti che nell’anno precedente risultava invece negativo” ha proseguito Menecatti.

Permane il problema dei giovani: se il 57% studia e il 27% dei giovani tra i 15 e i 24 anni ha trovato lavoro, resiste una quota di circa il 20% di inoccupati di cui 9% che non cerca un’occupazione. Le richieste delle aziende, “ancora prudenziali” come riferito dal ricercatore, non prevedono ancora incrementi nell’assunzione di giovani, sono rimaste stabili in questi ultimi anni.

C’è poi un’altra tendenza che si è ampliata nell’ultimo anno, l’occupazione delle figure di alta professionalità, residenti nel lecchese, che hanno trovato lavoro fuori dai confini provinciali, questo nonostante un aumento complessivo dei posti di lavoro in provincia (+2%) che non ha influito su questa categoria di lavoratori.

Un esercito di “20 mila pendolari si spostano per lavoro da Lecco verso Milano e Monza, a fronte di meno di altri 9 mila che fanno il percorso inverso – ha commentato il presidente Daniele Riva – un lavoratore high skill lecchese su due è occupato fuori provincia. Va quindi rafforzato il matching tra le competenze create dal Polo accademico, dalle scuole e quelle richieste dalla nostre piccole medie imprese”.

I posti di lavoro crescono più nel settore dei servizi anziché nel manifatturiero, quest’ultimo resta comunque il comparto con maggiori assunzioni in provincia. I contratti di lavoro, però, lasciano spazi a maggiore precarietà: in aumento gli avviamenti a tempo determinato o a termine, passati dal 46% del 2015 al 56% del 2017. Solo il 20% dei contratti di lavoro stipulati nel 2017 è a tempo indeterminato.

“Lentamente usciamo dalla crisi e Lecco ne sta uscendo meglio di altre – ha sottolineato Flavio Polano, presidente della Provincia – Non mancano i motivi di attenzione, si contano ancora 8 mila disoccupati sul nostro territorio, pochi i contratti stabili, dobbiamo abbassare questi numeri. Il nostro territorio ha sempre dimostrato la sua forza ed ha affrontato la crisi meglio di altri perché da anni lavoriamo in rete tra pubblico e privato, siamo un territorio propositivo e dobbiamo continuare su questa strada”.