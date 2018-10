LECCO – Al progetto da un oltre milione di euro “Ecosistema Innovazione Lecco” l’importante riconoscimento che ogni anno SMAU, la manifestazione focalizzata sull’innovazione digitale in programma negli spazi di Fiera Milano City dal 23 al 25 ottobre, dedica ai casi di maggiore successo: il “Premio Innovazione” 2018.

La premiazione è avvenuta giovedì nell’ambito del Live Show dedicato al tema “Open Innovation: un approccio collaborativo mette a valore le sinergie tra aziende e startup” con, al termine, la consegna del Premio alla presenza del Presidente SMAU, Pierantonio Macola.

“Ecosistema Innovazione Lecco, progetto nato e sviluppato nel territorio lecchese, è da considerare tra le best practice di Regione Lombardia in tema di ricerca e innovazione. Un modello che può essere preso d’esempio per i futuri programmi per sviluppare ricerca e innovazione per la micro e piccola e media impresa” evidenzia il Vice Presidente e Assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese di Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

“Una sperimentazione innovativa e integrata frutto della collaborazione e della co-creazione tra Istituzioni, Università, Ricerca e Imprese. Ecosistema Innovazione Lecco è questo e anche molto altro”, sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Lecco, Daniele Riva.

“Il progetto, prima concreta attuazione della Legge regionale ‘Lombardia è ricerca e innovazione’ del 2016, ha trovato nel territorio lecchese luogo fertile per sperimentare nuove modalità di connessione, di cooperazione tecnologica e di trasferimento delle conoscenze. Grazie alla presenza, da un lato, di un sistema di MPMI molto dinamiche e interessate a mettersi in rete e, dall’altro lato, di una rete di Centri di ricerca d’avanguardia, già integrata grazie al Campus cittadino (in cui convivono il Politecnico e gli Istituti del CNR), “Ecosistema” – continua il Presidente Riva – ha consentito di sostenere percorsi di digital transformation basati su una cultura imprenditoriale aperta all’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa. Sono così emerse tutte le potenzialità delle imprese che, grazie alle competenze dei laboratori, hanno potuto trovare soddisfazione alle loro istanze, ai loro bisogni”.

Il progetto ha coinvolto il territorio lecchese, il suo tessuto di MPMI, le sue eccellenze della ricerca, in una prima sperimentazione degli strumenti e dei contenuti della legge regionale 29/2106 “Lombardia è ricerca e innovazione”, di cui rappresenta la prima concreta attuazione. Il progetto è stato promosso da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio di Lecco. Il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco ha assicurato il coordinamento scientifico, in collaborazione con il CNR e l’Associazione UniverLecco per supportare i processi d’innovazione delle imprese del territorio, specie quelle di minori dimensioni, guardando ai settori del manifatturiero, dell’artigianato e del terziario innovativo.

Consistente la dotazione complessiva: un milione di euro da Regione Lombardia e 100 mila euro dalla Camera di Commercio di Lecco. A questi, se ne aggiungono altri 376,253, messi a disposizione dalla Camera di Lecco nel 2018. Ammontano dunque a 1.476.253 milioni di euro le risorse totali.

“Il progetto Ecosistema innovazione Lecco è nato come una sfida che il Sistema Lecco ha accolto e vinto – afferma Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco – Il riconoscimento ottenuto premia un territorio fecondo in cui operano attori di eccellenza. Istituzioni, Università, Centri di ricerca, Associazioni di categoria e imprese hanno lavorato insieme a sostegno del tessuto economico produttivo locale, maturando un modello di network efficiente che ora costituisce un esempio virtuoso che può essere ripetuto in altri contesti territoriali. Le attività di affiancamento dei tutor accademici e degli esperti hanno permesso alle aziende di entrare in contatto con l’università e i centri di ricerca, individuando caso per caso le competenze necessarie allo sviluppo delle idee progettuali. E’stato un percorso di condivisione e arricchimento reciproco che ha portato a un concreto avvicinamento tra Ricerca e Impresa e da cui sono nati contatti e collaborazioni che continueranno in futuro”.

“Regione Lombardia ha creduto con convinzione a questo progetto, il riconoscimento ricevuto è un valore aggiunto che testimonia la forza di Ecosistema Innovazione Lecco. Nel sistema economico di oggi le imprese che non si innovano e che non creano nuovi processi produttivi si escludono automaticamente dalle sfide competitive del domani, con la sua struttura Ecosistema Innovazione ha dimostrato quanto sia importante fare ricerca anche nelle micro e piccole aziende.”

Mauro Piazza, Consigliere Regione Lombardia

“Il progetto “Ecosistema Innovazione Lecco” è interessante ed innovativo, coerentemente con la tradizione del Territorio che si propone come “Sperimentatore di modelli di Innovazione” e che, ormai da anni, trova in Regione un partner di innovazione strategico – commenta Vico Valassi, Presidente Associazione Univerlecco – L’aver posto attenzione all’innovazione delle Imprese, agevolando la collaborazione con i gruppi di ricerca dei maggiori centri di ricerca tecnici nazionali (Politecnico di Milano e CNR), nelle diverse fasi di preparazione del progetto di innovazione, ha permesso un fruttuoso processo di co-progettazione che supportato ben 26 progetti finanziati focalizzati sulle reali esigenze delle imprese. Il progetto rappresenta un’ulteriore palestra per la collaborazione dei Poli lecchesi di Politecnico di Milano e CNR, con le Imprese del Territorio. Imprese che hanno avuto l’opportunità di consolidare i rapporti già attivi con i gruppi di ricerca storicamente presenti sul territorio, ma anche di aprirne di nuovi, con i gruppi di ricerca presenti entro il Campus, arricchendo notevolmente la rosa di competenze e dei laboratori di cui le Aziende potranno usufruire. Univerlecco e la Fondazione Cluster regionale lombardo Tecnologie per gli ambienti di vita, che nell’ambito di SMAU Milano 2018 ha candidato e vinto il Premio Innovazione con il progetto HEALPS, confermano il proprio ruolodi supporto al collegamento fra Enti di Ricerca ed Imprese.”