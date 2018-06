LECCO – Ha riscosso una buona partecipazione il convegno “Agenzie immobiliari e privacy: i nuovi adempimenti relativi alla normativa”, organizzato da Fimaa Lecco e da Confcommercio Lecco e svoltosi lunedì 4 giugno nella sala conferenze dell’associazione.

L’incontro ha visto la presenza al tavolo del presidente della Fimaa Lecco e coordinatore regionale di Fimaa, Sergio Colombo, dell’avvocato Daniele Mammani, consulente legale Fimaa Italia, e di Giorgio Marinoni, consulente privacy di Confcommercio Lecco (DPO 0151).

Durante i lavori del convegno, organizzato per gli agenti immobiliari Fimaa Lecco (come annunciato a inizio maggio in occasione della presentazione della sesta edizione della Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare), sono stati approfonditi tutti gli aspetti legati al nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016, i cui adempimenti sono entrati in vigore lo scorso 25 maggio.

I relatori Mammani e Marinoni hanno analizzato la nuova disciplina indicando agli agenti immobiliari presenti cosa fare per adeguarsi, oltre a evidenziare le norme e la sanzioni previste dal GDPR.