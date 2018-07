LECCO – Entra in azienda per la prima volta e ne diventa il primo sindacato: l’esito delle elezioni della Rsu in Arlenico, l’ex Lucchini oggi Caleotto, premiano la Uilm di Lecco che, con 34 voti validi su 65, riesce a far eleggere due suoi rappresentanti, Giulio Barbaro e Stefano Torri.

Seguono Fim (con 17 voti) e Fiom (12 voti). “E’ un risultato molto significativo dell’enorme crescita portata avanti con caparbietà dalla nostra organizzazione sul territorio. Risultato ancora più significativo se pensiamo che la Uilm non era presente in Arlenico – esulta il segretario provinciale dei metalmeccanici della Uil, Enrico Azzaro – la Uilm raddoppia il voto di Fim e Fiom dopo anni di attacchi e atteggiamenti antidemocratici all’interno della stessa azienda”.

Con 47 voti va sempre alla Uilm l’unico RLS eletto. “Il laminatoio di Arlenico è anche il simbolo di una storia a lieto fine nella crisi della siderurgia italiana – ricordano dal sindacato – nel 2010 è stato a un passo dalla chiusura, ma cinque anni dopo, nel 2015, grazie alla partnership di Duferco Italia Holding e Feralpi Group viene costituito il Gruppo Caleotto. La produzione viene mantenuta presso il laminatoio di Lecco, fortemente legato al territorio che lo circonda. Da qui la scelta del gruppo di conservare i nomi storici di Caleotto ed Arlenico, da sempre riconosciuti e stimati”.

Anche la Segreteria nazionale e il segretario generale, Rocco Palombella, plaudono al risultato conseguito dall’organizzazione lecchese.