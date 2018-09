LECCO – Settembre, è tempo di tornare sui banchi di scuola anche per gli imprenditori artigiani e i loro collaboratori desiderosi di implementare le conoscenze da mettere a servizio delle proprie attività.

Nei prossimi giorni suonerà dunque la campanella per numerosi corsi che Confartigianato Imprese Lecco ha messo a punto a partire dalle richieste dei propri associati e dallo studio delle esigenze del mercato del lavoro, che richiede competenze sempre più trasversali, senza però dimenticare le specificità dei differenti settori artigiani.

“Riparte con proposte diversificate l’offerta formativa della nostra Associazione, rivolta sia agli imprenditori delle aziende associate a Confartigianato Imprese Lecco, sia ai privati – spiega Matilde Petracca, responsabile Welfare e Relazioni organizzative di Confartigianato Imprese Lecco – L’obiettivo è supportare e guidare i partecipanti in un percorso di crescita professionale che contribuisca ad aumentare la competitività aziendale. Confartigianato Imprese Lecco crede da sempre che la formazione debba ricoprire un ruolo chiave nella gestione delle imprese e oggi più che mai avere accesso a corsi tenuti da professionisti è fondamentale per migliorare e aumentare il proprio business. Il mercato del lavoro ci pone di fronte a sfide sempre nuove, sempre più veloci e a una concorrenza agguerrita. Essere in grado di offrire competenza e professionalità sempre aggiornate e al passo coi tempi può fare la differenza. Ecco perché abbiamo creato un calendario di corsi a 360 gradi, dall’informatica all’inglese, dalla prevenzione economica e finanziaria all’uso dei social network, fino a lezioni più specifiche per le singole categorie artigiane”.

Ecco i corsi in programma. Maggiori dettagli, costi e schede di iscrizione sono consultabili sul sito internet www.artigianatolecchese.it

PERCORSO SPECIALISTICO “LA PREVENZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E FISCALE IN AZIENDA”

Organizzato in collaborazione con lo Studio Ferrari & Associati, partirà venerdì 5 ottobre il percorso specialistico “La prevenzione economica, finanziaria e fiscale in azienda”, che si svolgerà in 8 lezioni il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18. Obiettivo: fornire conoscenze e strumenti per attuare i corretti comportamenti di prevenzione da un punto di vista economico-finanziario e fiscale.

CORSO PRE-INTERMEDIATE ENGLISH/PART 2

E’ previsto lunedì 17 settembre l’avvio del corso “Pre-intermediate English/part 2”, nella nostra sede di Lecco in via Galilei 1 per un totale di 32 ore. E’ il corso ideale per quanti vogliano raggiungere l’autonomia linguistica in termini di capacità espressiva e vocabolario. Per chi non ha frequentato il primo corso, mercoledì 12 settembre alle 17.00 si svolgerà il test di ingresso.

CORSO EXCEL AVANZATO

In partenza il corso “EXCEL avanzato”, che si svolgerà nella sede di Lecco di Confartigianato in 6 lezioni serali a partire da giovedì 27 settembre.

CORSO “TECNICHE DI SALDATURA”

Mercoledì 26 settembre prenderà il via la seconda sessione 2018 del corso “Tecniche di saldatura”, con esame finale per la Qualifica di Saldatore ai sensi della Norma UNI EN ISO 9606-1. Possibilità di scelta tra saldatura a elettrodo, a filo e TIG, con 2 modalità di partecipazione: corso completo da 40 ore o propedeutico da 8 ore, ideale per il solo rinnovo di un Certificato già acquisito. Sede: CFP “Aldo Moro” di Valmadrera.

AUTORIPARATORI / CORSO SISTEMI ADBLUE®

Martedì 18 settembre è la volta del corso “Diagnosi e manutenzione dei Sistemi AdBlue® di BMW, Audi e Mercedes”, durata 8 ore, nella nostra sede di via Galilei 1 a Lecco, per spiegare agli autoriparatori come eseguire la diagnostica e le corrette procedure di manutenzione e riparazione degli impianti dotati di sistema di dosaggio AdBlue®.

AUTORIPARATORI / CORSO SISTEMI ADAS

ADAS è l’acronimo di Advanced Driver Assistance Systems, cioè i sistemi elettronici che supportano il guidatore in situazioni di potenziale pericolo o emergenza, come i sensori pioggia, la frenata automatica d’emergenza, i sensori di parcheggio. Per imparare a conoscerne le funzionalità e le procedure di diagnosi e ricerca guasti, si terrà martedì 2 ottobre il corso per autoriparatori “Diagnosi e calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida – ADAS”, al mattino nella nostra sede di Lecco e al pomeriggio presso il centro di revisione “Le Grigne” a Civate.

GESTIONE SOCIAL NETWORK PER OPERATORI DEL BENESSERE

Il corso è riservato alle aziende della categoria Servizi alla Persona, durata 16 ore, lezioni il lunedì pomeriggio (8 e 22 ottobre, 12 e 26 novembre). La prima parte è teorica: uso personale e uso professionale dei social, individuazione all’interno del proprio team della persona a cui affidare la gestione, realizzazione di un piano editoriale, ottimizzazione pagina Facebook e profilo Instagram, strumenti per facilitare la gestione (sistemi cloud, programmi di elaborazione immagini), tutela della propria professionalità online. La seconda parte sarà esclusivamente pratica: partendo dall’analisi di alcuni esempi verranno svolte esercitazioni su definizione della strategia (linea editoriale, impostazione grafica, target), piano editoriale, regole base per il fotoritocco e per la grafica, monitoraggio e report (competitor, brand di riferimento, eventi, influencers, performance).

AUTOTRASPORTO / CORSO UTILIZZO TACHIGRAFO

Ultimi posti per l’unica edizione 2018 del corso da 8 ore per il corretto utilizzo dei tachigrafi digitali ed analogici, organizzato dal nostro ente accreditato ELFI. Le lezioni si svolgeranno sabato 29 settembre e sabato 27 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, nella sede di Confartigianato in via Galilei 1 a Lecco.

CORSO MANUTENTORE DEL VERDE – FONDAZIONE MINOPRIO

Regione Lombardia ha approvato, con decreto n. 5777 del 23 aprile 2018, la regolamentazione dei percorsi abilitanti per chi svolge l’attività di manutentore del verde, in cui viene assorbito il profilo professionale di giardiniere. Confartigianato Imprese Lecco ha siglato una convenzione con Fondazione Minoprio, che permetterà agli associati di partecipare al corso di 180 ore usufruendo di un prezzo agevolato.