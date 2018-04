LECCO – Il presidente uscente Marco Rusconi è stato rieletto alla guida del Gruppo Fioristi di Confcommercio Lecco. L’assemblea elettiva del Gruppo del 17 aprile ha visto la votazione dei membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per il quinquennio 2018-2023.

All’unanimità sono stati così eletti Marco Rusconi di Lecco, Gianpiero Corti di Civate, Michele Lavezzari di Galbiate (l’unica new entry), Raffaella Beri di Lecco e Paolo Orio di Lecco. Sempre all’unanimità è stato poi confermato presidente del Gruppo lo stesso Marco Rusconi.

Dopo le votazioni, l’assemblea ha aperto un dibattito su varie problematiche di interesse per la categoria che andranno affrontate nel prossimo quinquennio. Tutti gli intervenuti hanno rilevato un generale calo del lavoro, denunciando con forza il tema dell’abusivismo sempre più dilagante da parte dei venditori ambulanti.

Per questo i consiglieri hanno chiesto un fermo intervento da parte della Confcommercio Lecco nei confronti del Comune di Lecco, perché effettui maggiori e costanti interventi di sequestro dei fiori venduti dagli abusivi, ma anche nei confronti di alcuni pubblici esercizi del centro cittadino, per invitarli a non effettuare l’acquisto di fiori dai venditori abusivi. Il presidente Marco Rusconi si è impegnato a verificare tali possibilità con il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.