LECCO – Una serata interamente dedicata alle donne voluta dal Direttivo del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lecco quella in programma lunedì 14 maggio, con inizio alle 20.15, che si terrà nella sede di Lecco di via Galileo Galilei (Sala Rossa), al centro dell’incontro la salute, il benessere e la femminilità.

“Tre aspetti che sono propri dell’essere donna – spiegano dal Movimento – ma che spesso vengono trascurati e lasciati in secondo piano a causa dei numerosi impegni sia nella vita lavorativa che in quella privata. Proprio a causa della difficoltà nella conciliazione dei tempi famiglia-lavoro le donne lavoratrici tendono a non prendersi cura di sé e della propria salute come dovrebbero. Per questo è invece importante affrontare alcune tematiche con gli specialisti, per accrescere la propria consapevolezza su alcune tematiche molto comuni, ma poco affrontate, legate alla sfera femminile”.

Interverranno, Elena Ghezzi, presidente del Movimento Donne Impresa di Lecco, Anna Vitale, infermiera terapeuta del pavimento pelvico, Michele Pinto medico chirurgo proctologo primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Monza, Alessia Valeri, fisioterapista esperta in rieducazione posturale.

Per informazioni e iscrizioni (anche alle non socie di Confartigianto) 0341.250.200 o gciceri@artigiani.lecco.it