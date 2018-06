LECCO / LAGO – Mercato stabile quello delle seconde case : emerge dall’indagine di mercato effettuata dalle agenzie Gabetti Immobiliare che monitora anche le località sul lago di Como, contrassegnate da dinamiche differenti a seconda delle specifiche zone: “si è riscontrata spiegano dall’Immobiliare – una buona domanda turistica per il centro città e il lungo lago di Como e Lecco, oltre che per i comuni di Cernobbio, Moltrasio e Carate Urio, sul ramo comasco, e Varenna, Mandello del Lario e Lierna, su quello lecchese”.

Per quanto riguarda il Ramo di Lecco, si è complessivamente riscontrata una stabilità dei prezzi. I tempi medi di vendita, spiegano dall’agenzia, si sono attestati intorno ai 6-8 mesi in caso di soluzioni ristrutturate/in buono stato, che salgono a 12 mesi se da ristrutturare. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente intorno al 10-15%.

Per quanto riguarda le compravendite, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2017 Lecco ha registrato un totale di 449 transazioni, segue Mandello del Lario con 84 transazioni. In aumento le transazioni registrate ad Abbadia Lariana, 45 (6 in più rispetto al 2016). Stabili a Bellano, Lierna e Varenna, che hanno registrato rispettivamente 36, 28 e 17 compravendite.

Lecco registra quotazioni stabili, che si attestano mediamente tra i 3.500 e i 4.000 € al mq. In zona Castello, particolarmente richiesta da chi cerca una seconda casa, le quotazioni per il nuovo/ristrutturato vanno dai 3.000 ai 3.700 € al mq, mentre nelle altre zone interne si va dai 2.300 € ai 3.000 € al mq.

Nella località di Varenna i prezzi per le soluzioni fronte lago vanno dai 2.300 ai 2.800 € al mq, mentre si scende a 1.800 – 2.000 € al mq per le zone interne. Mandello del Lario ha valori compresi tra i 1.900 e i 2.300 € al mq per le soluzioni fronte lago, mentre si scende a 1.400 – 1.600 € al mq per le zone interne. Nella località di Bellano si riscontrano valori compresi tra i 1.900 e i 2.300 € al mq per le soluzioni fronte lago, mentre si scende a 1.400 – 1.600 € al mq per le zone interne. A Lierna siamo tra i 1.700 e i 2.200 € al mq per le soluzioni fronte lago, mentre si scende a 1.300 – 1.500 € al mq per le zone interne. Nella località di Abbadia Lariana le quotazioni per le soluzioni fronte lago vanno dai 1.700 ai 2.000 € al mq, mentre si scende a 1.200 – 1.300 € al mq per le zone interne.

“Il 2018 è iniziato con una tendenza alla stabilità che sta interessando tutti i principali indicatori del mercato residenziale – spiega Antonio Gianni Borrelli, titolare dell’Agenzia Gabetti di Lecco – Per quanto riguarda la provenienza degli acquirenti, si rilevano richieste principalmente da parte di residenti a Milano e hinterland. Quello delle locazioni è un mercato molto vivace e ne usufruiscono soprattutto gli stranieri che approfittano della possibilità di affitto breve per spostarsi e visitare anche altre zone. Il lago attira in generale molti turisti anche grazie alle sue innumerevoli bellezze e alla possibilità di poterle scoprire da vicino attraverso un giro in battello, servizio in partenza da Lecco e recentemente potenziato. La vicinanza alle Alpi permette poi escursioni e l’opportunità di godersi sia il lago che la montagna.”