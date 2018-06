LECCO – Dal 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere documentate da fatture elettroniche. Questo obbligo, attualmente già in vigore per le operazioni con la Pubblica Amministrazione, viene pertanto esteso alle operazioni tra imprese e a quelle verso il consumatore finale. L’obbligo di fatturazione elettronica viene inoltre anticipato al 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante.

Per approfondire il tema della fatturazione elettronica Api Lecco, in collaborazione con Studio Qualitas Commercialisti Associati e Sia (Sistemi Informativi Aziendali), organizza un seminario martedì 5 giugno, alle ore 14.30, presso la sede di via Pergola.

Tra gli argomenti che verranno trattati durante l’incontro: l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, i servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate e la trasmissione al Sistema di Interscambio. Per quanto riguarda gli acquisti di carburante, invece, verrà illustrata la relativa documentazione, il contenuto e la registrazione delle fatture. È inoltre prevista una dimostrazione pratica della ricezione e dell’invio di una fattura elettronica.

“Oltre ad illustrare tutte le modifiche introdotte dalla Legge n.205/2017, l’incontro vuole mostrare le opportunità offerte alle Pmi da un corretto approccio alla fatturazione elettronica. Questa infatti, se utilizzata correttamente, può apportare, dopo un impegno iniziale per superare il cambiamento, miglioramenti nel reparto contabile dell’azienda” ha dichiarato Marco Piazza, responsabile area fisco e tributi di Api Lecco.

Partecipazione libera e gratuita. Per adesioni contattare l’Api Lecco allo 0341.282822 oppure compilare il modulo presente sul sito www.api.lecco.it