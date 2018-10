LECCO – Si è aperto lunedì mattina il 18esimo Congresso Provinciale della Cgil di Lecco, chiamato ad eleggere il nuovo direttivo del sindacato lecchese. L’auditorium della Camera di Commercio di Lecco ha accolto oltre seicento delegati di ogni categoria per la due giorni di dibattiti e confronti che si concluderà martedì pomeriggio.

In sala, per l’inaugurazione dell’importante appuntamento, erano presenti anche i rappresentanti dei Cisl e Uil, delle associazioni datoriali di industria, artigiani, piccole imprese e commercianti, insieme agli esponenti delle istituzioni pubbliche locali.

E’ stato il segretario uscente, Wolfango Pirelli ad aprire i lavori del Congresso con una relazione, l’ultima del suo secondo mandato alla guida del sindacato lecchese.

“La CGIL di Lecco, nonostante la crisi di questi ultimi anni, ha mantenuto una significativa rappresentanza sociale nel territorio con i suoi 43.580 iscritti nel 2017 di cui 20.000 iscritti tra i lavoratori attivi, i disoccupati ed in forte crescita tra i settori caratterizzati da precarietà e discontinuità contrattuale – ha sottolineato Pirelli – Abbiamo affrontato in questi anni di crisi passaggi delicati che hanno lasciato il segno nel nostro territorio: migliaia di licenziamenti, chiusure di aziende e interi settori (penso all’edilizia) in ginocchio. Se siamo riusciti, almeno in parte a ridurre l’impatto negativo della crisi è dovuto al coraggio con cui abbiamo gestito delicate contrattazioni aziendali e nei momenti più difficili, promosso iniziative clamorose di protesta per richiamare aziende e istituzioni a prendersi le responsabilità che erano necessarie. Tutto ciò in un territorio che prima della crisi non conosceva disoccupazione strutturale e che doveva fare i conti con un realtà del tutto nuova”.

Eppure, anche nel lecchese, ha sottolineato il sindacalista, “che sta vivendo una fase di crescita diversa e per certi versi migliore che in altre parti del Paese e della nostra stessa regione, la crisi ha prodotto nuove diseguaglianze. Cosi come sono cresciute nuove fasce di povertà ed inattività sia tra i giovani che tra le persone anziane”.

"Se dovessimo solo limitarci a guardare i dati economici la situazione dovrebbe e potrebbe essere diversa – sottolinea Pirelli – I dati riferiti al 2017 infatti ci dicono che in un solo anno rispetto al 2016 la produzione industriale lecchese è cresciuta del 6,1%, gli ordinativi del 6,8% ed il fatturato del 7%. Anche nel settore a crescita più lenta come l'artigianato i dati sono tutti vicini al + 3%. Così come nel terziario assistiamo ad una crescita del PIL sia pur in misura inferiore rispetto ai settori industriali".



“Se guardiamo poi ai primi 6 mesi del 2018 si conferma per la nostra provincia una crescita ancora sostenuta con un +3,8% di produzione, +5,4% di ordini e +6,9% di fatturato nel solo settore dell’industria Questa situazione di sostenuto sviluppo produttivo è favorita da un forte processo di crescita delle esportazioni da parte delle imprese lecchesi. Gli scambi commerciali hanno raggiunto nel primo semestre 2018 la cifra record di 3,8 miliardi di euro con una crescita del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 che già aveva segnato un risultato straordinario”.

“Ma la realtà ci dice anche altro – prosegue Pirelli – Intanto che la crescita non è omogenea in tutti i settori (vedi i dati del terziario e di alcuni settori industriali) e permangono gravi problemi in settori importanti dell’economia come l’edilizia. Mi riferisco al tema della crescita dell’occupazione non solo in termini generici e quantitativi ma crescita dell’occupazione stabile e di qualità”.

“I dati ci dicono della gravità della situazione – aggiunge il sindacalista Cgil – Infatti a fronte di livelli occupazionali che superano quelli del 2008 (+4000 assunzioni solo nell’ultimo biennio) con un tasso di disoccupazione che è sceso al 5,3% (stiamo meglio della media nazionale e regionale) le assunzioni a tempo indeterminato rappresentano solo il 20% dei nuovi assunti nel 2017. Ma ciò che più ci preoccupa sono le prospettive dei prossimi mesi”.

“Il 20% previsto sono contratti in somministrazione e tra le assunzioni di dipendenti solo il 30% è previsto a tempo indeterminato. Il quadro non cambia di molto se prendiamo il solo settore manifatturiero e cioè non considerando il peso, importante del terziario, settore nel quale il lavoro precario e “povero” è più esteso e significativo”.

“Serve una netta inversione di tendenza – ha concluso Pirelli – la cui assenza non può essere giustificata solo dal fatto che le imprese, dopo ormai due anni di crescita, continuano ad avere timori delle assunzioni a tempo indeterminato, peraltro con contratti a tutele crescenti dopo l’approvazione del jobs act. Oppure legare la disponibilità a nuove assunzione solo in presenza di nuove agevolazioni fiscali. E’ necessario che le imprese a fronte di una crescita di utili e profitti contribuiscano significativamente alla crescita di occupazione stabile e di qualità, perché investire sul ‘capitale umano’ è utile e necessario anche per loro”.