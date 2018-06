LECCO – Il Testo Unico per la Sicurezza compie dieci anni. Un traguardo importante che ha spinto Api Lecco a riflettere sullo stato dell’arte, valutando quali sono stati i cambiamenti e soprattutto cosa chiedono le aziende organizzando, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, un incontro sul tema tenutosi ieri pomeriggio, lunedì 18 giugno, presso la sede di via Pergola. A discutere di sicurezza sono stati gli attori che hanno un ruolo specifico in tema di sicurezza: Inail, Ats, Cisl, Politecnico di Milano, docenti e consulenti.

Tre gli aspetti legati alla sicurezza commentati da Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco, ad apertura della tavola rotonda: “A livello di impiantistica i dati confermano che gli imprenditori lecchesi investono continuamente per attrezzatture a norma di legge; a livello di formazione siamo i primi, come Api, a poter affermare come ci sia stato un reale miglioramento dal punto di vista culturale. In questi 10 anni abbiamo formato, grazie al finanziamento da parte del Fondo bilaterale Fapi, quasi 15mila persone”. Le perplessità di Sabadini riguardano invece un ultimo aspetto, ossia “la mancanza di una base statistica per la valutazione dei rischi in azienda, fondamentale per analizzare scientificamente i problemi e risolverli in modo puntuale”.

A commentare i dati sugli infortuni e le malattie professionali, a valutare i progressi e i punti deboli degli impianti, i comportamenti sicuri e la validità degli strumenti per supportare le aziende negli adempimenti sono stati Claudia Toso, medico del lavoro, Ats Brianza, Moreno Cogliati, Direzione Territoriale Inail Lecco Sondrio, Loredana Ravasio, funzionario di vigilanza Direzione Regionale Inail, Rita Pavan, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco e Vice Presidente Network Occupazione Lecco, Luca Redaelli, consulente sicurezza industriale presso lo studio Spazio Tecnico, Guido Micheli, docente di Industrial Plants Design e Management presso il Politecnico di Milano e Giuditta Esposito, docente presso Api Lecco.

A coordinare la tavola rotonda Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza di Api Lecco.