LECCO – “Le dinamiche relazionali all’interno di un condominio risentono in modo significativo delle problematiche che ciascuno vive nell’ambito del proprio nucleo familiare e del proprio contesto lavorativo e sociale. Occorre favorire il passaggio da una visione del condominio come luogo di sfogo di queste problematiche a contesto sociale integrato, in cui riscoprire il senso di comunità”.

Così Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco, spiega le ragioni che stanno alla base della decisione di promuovere, con il patrocinio della Provincia di Lecco, un incontro pubblico dal titolo “Ricostruiamo la comunità sociale – Suggerimenti in pillole per alleviare i dolori in condominio”, in programma il prossimo 8 Novembre alle ore 20,30 presso Sala Don Ticozzi (via Ongania – Lecco).

“La nostra è una scelta certamente coraggiosa e in controtendenza. – continua Bandini – Vogliamo invitare i cittadini che vivono in condominio a confrontarsi pubblicamente sui temi che più da vicino riguardano il contesto sociale particolare rappresentato dal condominio. L’obiettivo è quello di offrire una serie di suggerimenti, in pillole, su come superare tensioni e contrapposizioni e recuperare un senso di solidarietà e vicinanza. Credo che oggi ce ne sia particolarmente bisogno. E noi amministratori condominiali che ogni giorno per il nostro lavoro siamo chiamati a confrontarci su questi aspetti possiamo dare un contributo importante”.

Numerosi saranno i consulenti ANACI presenti: dall’avv. Arveno Fumagalli allo psicologo Silvano Sala: “Non ci proponiamo di risolvere i problemi o i dissidi condominiali. – afferma ancora Bandini – Questo spetta a chi amministra un condominio. Ma vogliamo dialogare con la cittadinanza e stemperare alcuni conflitti. È quanto del resto già facciamo con le consulenze gratuite che in comune di Lecco offriamo. Oltre a ciò, vogliamo introdurre alcuni dei temi più d’avanguardia, sui quali stiamo lavorando, come ad esempio i temi legati alle raccolte differenziate o all’introduzione delle colonnine elettriche per le ricariche dei veicoli in condominio. E, ancora, intendiamo portare all’attenzione alcuni esempi virtuosi, come quello che stiamo realizzando in collaborazione con il comune di Lecco nel super-condominio di via Belvedere”.