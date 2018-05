LECCO – Successo per l’incontro svolto a Confartigianato Imprese Lecco dedicato alla corretta compilazione di conformità, ideato per la categoria dei termoidraulici.

Più di settanta artigiani hanno raggiunto la sede di via Galilei a Lecco per sentire direttamente dalle parole del dottor Daniele Vecchi, titolare di Xenex, azienda di Torino specializzata in corsi di formazione e certificazione, tutto quello che riguarda la compilazione della dichiarazione di conformità che in questo momento sta creando parecchi grattacapi al settore.

“Sono soddisfatto – spiega il presidente della categoria termoidraulici di Cofartigianato Imprese Lecco, Oscar Buzzoni – sia per la risposta che la categoria ha dato intervenendo attivamente con domande all’incontro sia per come il relatore ha spiegato una tematica di difficile comprensione che può portare a sanzioni pesanti per gli associati. Sono convinto – prosegue Buzzoni – che incontri di questo genere possano aumentare nei nostri artigiani la consapevolezza che il saper fare bene il proprio lavoro sia un valore aggiunto per essere più responsabili e consapevoli della propria professione”.