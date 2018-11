VALMADRERA – E’ stato pubblicato martedì il bando per la cessione dell’Aerosol Service di Valmadrera: la procedura di gara si concluderà il 20 dicembre, al Palazzo di Giustizia, con l’apertura delle buste contenenti le offerte e da quel che si apprende ci sarebbe già un interessamento.

La procedura di vendita sarebbe stata non a caso sollecitata ai curatori fallimentari dall’attuale proprietà di Aerosol, alla luce di una proposta di acquisto giunta all’azienda.

La base d’asta è di 2 milioni di euro e riguarda il ramo farmaceutico, la produzione caratterizzante dell’azienda valmadrerese. Del resto, la divisione cosmetica è già stata in parte venduta in tre singole aste, una conclusa proprio ieri, mercoledì, con l’alienazione di una linea produttiva per 250 mila euro.

“E’ una notizia sicuramente positiva – commenta dalla Cgil, il sindacalista Nicola Cesana – non perderemo l’attività di Aerosol sul territorio che ancora oggi, nonostante la produzione sia ferma da un anno, continua ad avere una clientela ed una forte domanda sul mercato che proprio a Valmadrera trovava soddisfazione. Inoltre, con i soldi della vendita, attraverso il concordato, i creditori e soprattutto i dipendenti riusciranno, almeno in parte auspichiamo, di poter essere ripagati degli stipendi che ancora devono recepire e del Tfr”.

I lavoratori, nei mesi scorsi, si erano dimessi in massa per non perdere la possibilità di accedere ai sussidi di disoccupazione. “Erano novanta, metà di loro è riuscita a rioccuparsi in altre aziende. Per chi è rimasto senza impiego è evidente che si apre una possibilità dalla possibile ripartenza di Aerosol, si tratta di personale già formato e competente, per il futuro acquirente rappresenterebbe un vantaggio la loro riassunzione”.