LECCO – “Stress – Aggiornamento biennale”, questo il convegno gratuito organizzato da Confartigianato Imprese Lecco in programma martedì 22, dalle 18.15 alle 20.15, presso la sede di Lecco, via Galileo Galilei, che sarà tenuto da Economie Ambientali Srl.

“L’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato è in vigore dal 2008 con l’emanazione di un apposito decreto di legge – fanno sapere da Confartigianato Lecco – Nonostante il tema sia dunque sul tavolo da un decennio, non mancano le preoccupazioni e i fraintendimenti”.

Quindi spiegano: “Prima di tutto, si tratta di una valutazione del rischio e non del livello di stress delle persone: una differenza sostanziale. Si tratta di una valutazione organizzativa e non una diagnosi personale. Un’ ulteriore questione sulla quale si genera spesso confusione riguarda gli obiettivi della valutazione SLC, che punta a individuare piani per il miglioramento: quali sono le aree da migliorare (o i punti di forza da evidenziare), quali i piani di azione e quali progetti che impattano sul benessere organizzativo implementare? A questo risponde la valutazione, nell’ottica di incrementare il benessere dei dipendenti, il che equivale a renderli anche più efficienti e produttivi. Recentemente INAIL ha pubblicato una nuova linea guida per la valutazione del rischio SLC che consente alle aziende di effettuare e gestire la valutazione tramite un approccio sostenibile e scientificamente valido. Le novità riguardano aggiornamenti sugli strumenti di valutazione e di supporto, una migliore strutturazione e la pianificazione degli interventi”.

Per informazioni e partecipazioni iscrizioni@economieambientali.it