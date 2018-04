LECCO – Un sogno diventato un progetto concreto. Una iniziativa annunciata e ora diventata realtà. Il tutto in meno di due anni, anche se il percorso di avvicinamento è stato più lungo, grazie a un’idea che già era balenata nel 2014 quando il presidente era ancora Peppino Ciresa e l’attuale “numero uno” di Confcommercio Lecco Antonio Peccati era il suo vice.

Ha infatti preso il via martedì 10 aprile, presso il Collegio Volta di Lecco, il corso di Alta Formazione “General Management nel settore Turistico Alberghiero” organizzato in partnership con SDA Bocconi. In occasione della prima lezione, tenuta da Magda Antonioli, docente dell’Università Bocconi e direttore del corso, hanno portato il loro saluto i vertici di Confcommercio Lecco.

“Abbiamo deciso di partire con questa iniziativa che vuole svilupparsi nel corso del triennio 2018-2020 – ha spiegato il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Vogliamo dare l’opportunità ai giovani, che operano nel turismo e che vogliono crescere acquisendo conoscenze e competenze, di approfondire le diverse tematiche grazie a chi ha piena consapevolezza delle dinamiche e delle prospettive del turismo. Magda Antonioli è una docente di spicco della Bocconi, una delle persone maggiormente esperte in Italia di turismo a livello accademico: a lei abbiamo affidato la direzione di questo corso. L’obiettivo di Confcommercio Lecco è quello di offrire un momento di qualità per farci dire come fare turismo in modo intelligente”.

Il past president Peppino Ciresa ha aggiunto: “Confcommercio Lecco è stata la prima a parlare di turismo in questo territorio. Da 12 anni a questa parte, da quando cioè siamo impegnati come gruppo nell’associazione, lavoriamo per fare capire l’importanza di questo settore e per promuovere idee e azioni concrete. Penso al lavoro fatto nel 2010 in seno al Consiglio Consultivo di Deutsche Bank quando, sotto la presidenza di Confcommercio Lecco, venne studiato il progetto relativo al rimessaggio dei battelli a Parè che da poco è diventato realtà dando un importante impulso alla navigazione sul nostro lago”.

“Le potenzialità del nostro territorio sono notevoli e già oggi molte realtà stanno investendo. Il turismo rappresenta una opportunità incredibile – ha aggiunto il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Il manifatturiero, che ha fatto la fortuna di Lecco, ha ridotto la sua presenza pur restando forte e significativo. Noi siamo convinti che il turismo possa essere una seconda leva fondamentale per il nostro territorio, sia in chiave di sviluppo che di occupazione. Questo corso, che intendiamo poi riproporre per altri due anni, inizia oggi e si concluderà a novembre. Ma stiamo già pensando nel 2019 di affiancare al corso base anche delle finestre di approfondimento e dei focus ad hoc”.

Magda Antonioli, che oltre a un importante curriculum universitario può vantare consulenze di prestigio in ambito politico-istituzionale (da quella con l’ex Commissario Europeo Antonio Tajani, attualmente presidente del Parlamento Europeo, a quella con il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini), ha ricordato l’impegno di Bocconi sul fronte del turismo e, presentando il corso – prima di entrare nel vivo della sua lezione incentrata sul comparto alberghiero e sugli attori e la filiera dell’offerta turistica.

“E’ importante allearsi per competere – ha Il brand di un territorio si fa insieme, coinvolgendo non solo gli operatori, ma anche gli abitanti di un luogo. A questo appuntamento di Lecco ci presentiamo con la nostra “cassetta degli attrezzi”, ma siamo pronti a creare un percorso “su misura” calato anche sulle esigenze dei partecipanti. Come Bocconi crediamo molto nello sviluppo del turismo e nelle sue potenzialità per il Paese”.