MERATE – Confcommercio Lecco, di concerto con i due Comuni capofila, ovvero Merate e Casatenovo, ha organizzato due incontri per lanciare il progetto “Wow Che Sconti” anche nel Meratese e nel Casatese.

L’obiettivo dell’associazione è quello di coinvolgere anche la provincia dopo l’ottimo esordio nel capoluogo: lanciata a Lecco nel novembre 2017, la prima edizione del progetto, che ha come main sponsor Acel Service, ha visto l’adesione, con soddisfazione, di 43 attività commerciali e di servizi operanti su Lecco e zone limitrofe.

Per presentare l’iniziativa dedicata allo shopping, alla cultura e al turismo direttamente ai commercianti dei due territori interessati, Confcommercio Lecco, ha organizzato due incontri. Il primo si terrà oggi, martedì 27 marzo alle ore 20.45 presso la sala consiliare del Comune di Casatenovo, il secondo mercoledì 28 marzo, alle ore 20.45, nella sala consiliare del Comune di Merate.

I Comuni coinvolti per il Meratese sono, oltre a Merate, Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno, Robbiate S. Maria Hoè, Verderio, Unione Comuni della Valletta. Per il Casatese, invece, oltre a Casatenovo sono interessati Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Nibionno, Sirtori, Viganò.

” ‘Wow Che Sconti’, grazie a una soluzione di marketing multicanale (monitor, catalogo coupon, card sconti, App, sito e social), vuole promuovere e valorizzare la realtà Lecchese -spiega il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati – Si tratta di una novità assoluta, che consente di utilizzare sconti continuativi, coupon digitali e cartacei per fare acquisti, visitare musei e spostarsi sul territorio. Grazie a ‘Wow Che Sconti’ cittadini, clienti e turisti possono usufruire di vantaggi con la Wow card e di sconti-coupon con un catalogo dedicato; le imprese aderenti, d’altro canto, hanno più visibilità e più clienti”.