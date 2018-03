RUBRICA – Il mal di schiena rappresenta il flagello del ventunesimo secolo. Solo in Italia costa circa 30 milioni di giornate lavorative perse in un anno e rappresenta la principale causa di disabilita’ lavorativa.

La gran parte delle persone si suda oggi il salario senza muoversi dalla sedia e nell’immaginario collettivo la postura corretta è il segreto per prevenire o ridurre fastidiose lombalgie e cervicalgie.

La relazione è semplice, intuitiva e molto attraente: postura corretta uguale assenza di dolore.

Sull’onda del marketing e grazie a questa dogmatica e spesso indiscussa relazione sono nate aziende che producono sedie paragonabili a delle Ferrari (per il prezzo), cuscini, corsetti, cinture, sistemi ergonomici ed altre curiose amenità dal design accattivante.

Completano il quadro miracolosi corsi di ginnastica posturale, sedicenti “posturologi” o “aggiustatori” di bacini slivellati e risolutivi bite per masticazioni asimmetriche.

Ma esiste realmente La postura corretta? Ha senso mirare ad ogni costo ad una postura perfettamente simmetrica ?

Non si può dire di avere avuto un’ infanzia felice senza la mamma che ripeteva “stai su dritto” . E la mamma, si sa, rappresenta la massima autorità scientifica in ogni campo.

Ma con buona pace sua e di tutti i venditori non esiste né un gold standard di postura corretta né una relazione tra dolori e posizione dei segmenti nello spazio.

La postura è solo uno dei tanti pezzi che compongono il puzzle del problema schiena. E spesso non c’entra nemmeno nulla: ci sono un’infinità di persone con un’ottima postura e tanto dolore e moltissimi con una terribile postura e nemmeno un fastidio.

Cercare di non avere il mal di schiena affidandosi a una sedia miracolosa è come pensare di mangiare un’ottima lasagna commissionando la besciamella a Carlo Cracco.

Se non avete idea di come si faccia il ragù, ci mettete la suola delle scarpe al posto della pasta e cuocete in frigo anzichè in forno state sicuri che le lasagne non ve le mangiate. Nonostante la besciamella Made by Cracco o Vissani.

Allo stesso modo, per il benessere della vostra schiena, oltre alla sedia pensate alla vostra attività fisica , a come dormite a quali stress siete sottoposti…

Buon appetito.

Dr. Renzo Alessandro Raimondi

Fisioterapista, Osteopata, Master in Riabilitazione Dei Disordini Muscoloscheletrici

Riceve a LECCO, poliambulatorio Pentavis via Carlo Cattaneo 69

MANDELLO DEL LARIO Via Dante Alighieri 35

OLGINATE via San Rocco 7

www.fisiorun.it

renzofisiorun@gmail.com

Tel: 3484521496

ARTICOLI PRECEDENTI

10 gennaio – Fisio Online. Corsa: miglior modo per dimagrire e falsi miti da sfatare

20 novembre – Fisio Online. Qual’è la scarpa ideale per un bambino

8 settembre – Fisio Online. Bambini e sport: prima regola divertirsi

29 luglio – Fisio Oline. Consigli semiseri alla vigilia del Giir di Mont

20 aprile – Fisio online. Quale cuscino per dormire meglio?

9 marzo – Fisio online. Cambiamenti meteo e dolori articolari: c’è veramente relazione?

1 febbraio – Fisio online. Alcuni consigli prima di inforcare gli sci

10 gennaio – Fisio Online. Dopo la vacanza guerra alla panza e non trovate scuse!

14 dicembre – Fisio online. Mal di schiena, Atto III, i falsi miti

26 ottobre – Fisio Online. L’eterno dilemma delle donne: tacchi si o no?

14 settembre – Fisio Online. Mal di schiena atto ­I­I: il peso della cu­ltura

24 agosto – Fisio Online. Mal di schiena Atto I: la psicosi d’esame

1 agosto – Fisio Online. Aria condizionata e cervicalgia: storia ­d­i una relazione mai nata