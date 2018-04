CALUSCO – E’ uno spettacolo sportivo, una disciplina che mescola abilmente competizione e scenicità, acrobazie mozzafiato e pura adrenalina, in uno show adatto a tutta la famiglia dove i giganti del ring mettono alla prova il loro coraggio e la loro impressionante preparazione atletica.

E’ il wrestling, la forma di lotta moderna più amata negli Stati Uniti, dai quali questo mix unico di atletismo, azione e divertimento è arrivato presto a contagiare anche gli italiani. Dopo il successo delle scorse due edizioni, gli eroi del ring stanno per tornare a Calusco d’Adda (BG), nella prossima tappa del tour della ICW (Italian Championship Wrestling), la federazione che ha scelto di raccogliere i migliori talenti nazionali e internazionali e diffondere il grande wrestling nel nostro paese.

Sabato 14 aprile il Palazzetto dello Sport sarà teatro di “ICW WrestleRama”, uno degli eventi più importanti del calendario federale. Main event della serata sarà il match valevole per il titolo italiano dei pesi massimi, detenuto dal carismatico Andy Manero che affronterà il suo sfidante più pericoloso, il “Fuoriclasse” Nick Lenders, uno dei wrestler più quotati della nuova generazione, reduce da un’annata da incorniciare dove è rimasto quasi imbattuto. Ora Lenders intende raggiungere la vetta del wrestling tricolore e tenterà il tutto per tutto per conquistare l’alloro più prestigioso della ICW.

Sono numerosi gli altri incontri in programma, che vedranno rappresentate tutte le categorie in forza alla federazione. Il neo-campione interregionale Nemesi se la vedrà con “Il Padridno” Alessandro Corleone, ex detentore della stessa cintura, per la quale detiene il record di difese consecutive.

Il peso supermassimo Taurus, soprannominato “la montagna che cammina”, raccoglierà la sfida di Hardcore Cassi. Per la divisione dei funambolici pesi leggeri, il luchador mascherato Dagon affronterà il poliedrico Max Peach, che può vantare un’esperienza di oltre 80 incontri sui ring britannici.

In una contesa internazionale, il lottatore bosniaco Miroslav Mijatovic si scontrerà con la “rockstar del ring” Tenacious Dalla. Ben quattro team si daranno battaglia contemporaneamente sul ring per conquistare le cinture della categoria di coppia: i tenebrosi Ombra e Gargoyle, i riottosi Urban Guerrilla, il duo di pirati composto da Rick Barbabionda e dal meratese Doblone (che fa il suo atteso ritorno sul ring dopo un lungo stop per infortunio) e i campioni in carica, i “Ragazzi Prodigio” Akira e Gravity, amatissimi dal pubblico.

Non mancherà un tocco rosa: la grintosa amazzone bergamasca Mary Cooper cercherà di vendicare la sconfitta patita un anno fa contro la “regina del ring” Queen Maya, attuale campionessa del mondo per la lega femminile Bellatrix, nota per aver lottato in 4 continenti diversi ed essere la lottatrice più in alta in Europa.

L’appuntamento con il vulcanico mondo del catch americano è quindi per questo sabato 14 aprile 2018 a Calusco d’Adda (BG) alle ore 20:30, presso il Palazzetto dello Sport in Cavalieri di Vittorio Veneto 236. I biglietti per la serata sono disponibili al prezzo speciale di 12 Euro per gli adulti e 8 Euro per i ragazzi fino a 12 anni. E’ previsto anche un biglietto famiglia scontato. Per maggiori informazioni è disponibile il numero 335-1208244 e il sito ufficiale della federazione all’indirizzo www.wrestlingitaliano.it.