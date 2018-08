LECCO – E’ ai nastri di partenza la Fiera di Sant’Abbondio di Como, quest’anno con una formula rinnovata che ha l’obiettivo di renderla inclusiva verso tutta la città lariana e che, in particolare, vede la partnership di Coldiretti Como Lecco rispetto ad importanti iniziative che valorizzeranno il legame con il contesto agroalimentare del territorio.

“E’ una fiera di tradizione antichissima, millenaria. E il rapporto tra la città e il suo contado ha sempre avuto un ruolo indissolubile, quello stesso che intendiamo rimarcare attraverso un filo del tempo che lega memoria e futuro” precisa il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi.

Dalla giornata di oggi, 28 agosto, e fino a martedì 4 settembre, sono decine gli appuntamenti della Fiera di Sant’Abbondio che entreranno, come si prefigge l’iniziativa, “nel cuore dei comaschi” e affiancheranno il calendario della tradizione ecclesiale (questa sera vi saranno, peraltro, i vespri solenni con il discorso del Vescovo, la benedizione del Cero e il concerto in basilica in onore di Sant’Abbondio, che anticipano il pontificale di venerdì 31).

Gli eventi di Coldiretti Como Lecco accoglieranno invece i cittadini in due spazi distinti: l’area di Porta Torre, con l’evento ‘Cibo, Birra & Vino a km zero’ in programma sabato 1 (orari 18-24), domenica 2 (11-24) e lunedì 3 (11-15) (sarà presente fra gli altri l’azienda Mulino Tibis, recentemente premiata per l’innovazione in agricoltura da Coldiretti Lombardia) e viale Cattaneo, che domenica (dalle 10 fino alle ore 20) accoglierà il Mercato di Campagna Amica in edizione straordinaria, l’AgriGrest rivolto ai più e la Fattoria Didattica in piazza. Sarà altresì possibile il ‘battesimo della sella’ con gli asini.

“Sarà una bella occasione per poter incontrare l’agricoltura, i suoi prodotti e gli animali delle nostre cascine, per l’occasione protagonisti in città” aggiunge il presidente Trezzi.

Moltissimi i prodotti presenti all’AgriMercato: ortaggi e frutta; salumi suini, equini e bovini; vini, vini e liquori bio, olio bio, patè di olive bio; miele; formaggi vaccini e caprini; cosmesi con latte di capra; uova; confetture; sidro, succo e spumante di mela; sali aromatici; aceti aromatici; liquori di erbe officinali; fiori e piante; succhi di mirtillo e linea cosmetica ai mirtilli; pan di segale; sottaceti; sciroppi; nettare; ragù di coniglio… e molto altro ancora.

“Sarà un bellissimo momento di incontro con la città, nato da una sinergia vincente con l’amministrazione comunale che ci ha voluto presenti. L’agricoltura, e Coldiretti, sono ovviamente sempre pronte e onorate di poter incontrare la città e i consumatori, portando con sé quei prodotti che sono la bandiera dell’agroalimentare lariano e del settentrione lombardo nel mondo e che, come tali, vanno valorizzati quanto più possibile”.