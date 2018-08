BERGAMO – Nella tarda serata di martedì, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno tratto in arresto un tunisino di 43 anni pluri pregiudicato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare è stato messo in atto un servizio di osservazione, pedinamento e controllo dai militari che sono riusciti a bloccare il soggetto a bordo del suo motociclo a Seriate: l’immediata perquisizione personale ha permesso di rinvenire sulla persona del tunisino quasi 600,00 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare in Bergamo, estesa anche ad un garage nella pertinenza dell’abitazione, ha consentito ai militari di trovare, occultati in un sacchetto dei rifiuti, due bilancini di precisione.

Poco distanti dal sacchetto, all’interno di alcuni contenitori solitamente utilizzati per contenere le sorprese delle uova di cioccolato ed all’interno di due tubetti medicinali, venivano trovati quasi 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” già divisa in dosi e pronte per essere vendute agli acquirenti. Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo di questa mattina