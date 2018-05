CANTU’ – I militari della Stazione Carabinieri di Cantù, nel corso della serata di ieri, martedì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato L.Q.J.W., cittadino colombiano classe 1984, responsabile del reato di tentata rapina impropria in concorso.

Il tutto è accaduto presso il centro commerciale Mirabello di Cantù , presso l’Ipercoop. L’uomo era con un complice poi riuscito a fuggire: munito di apposite chiavi, ha cercato di aprire le vetrine nelle quali erano esposti dei telefoni cellulari “smartphone” venendo però sorpreso da personale della vigilanza. Con spintoni, calci e pugni ha cercato di divincolarsi venendo però bloccato.

Nel frattempo è giunta sul posto, allertata da personale della vigilanza, una pattuglia della Stazione di Cantù, la quale ha provveduto ad immobilizzare il colombiano, poi arrestato. Le indagini proseguono per identificare il complice.

L’arrestato è stato associato al casa circondariale di Como in attesa di giudizio di convalida.