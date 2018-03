CANTU’ – Nei giorni scorsi, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso una donna, originaria del Ghana, abitante a Cantù, mentre tentava di versare del denaro falso presso la filiale della Ubi Banca.

Su segnalazione della direzione dell’istituto bancario, verso le ore 15 dello scorso 19 marzo il personale del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Cantù e della Stazione di Cermenate è intervenuto in Piazza Marconi dove ha sede una delle filiali cittadine del noto istituto di credito, fermando la cittadina ghanese S. W., di anni 34, ancora intenta ad effettuare un’operazione di versamento di denaro.

La donna è stata trovata in possesso della somma di 12.480 euro in pezzi da 100, 50 e 20 euro, risultate false. Non dando alcuna giustificazione circa il possesso di tali banconote è stata dichiarata in arresto e condotta presso la sua abitazione in stato di detenzione domiciliare.

Giovedì il GIP del Tribunale di Como ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare. Ora si indaga per risalire alla provenienza delle banconote.