SOLBIATE OLONA (Varese) – I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un soccorso alquanto insolito che ha visto come protagonista un cavallo. L’animale stava passando sopra una botola quando le assi utilizzate per chiuderla hanno ceduto ed è caduto dentro.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 del 17 luglio scorso, a Solbiate Olona in provincia di Varese. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare non poco per portare in salvo il cavallo che è stato imbragato ed estratto dalla buca grazie all’intervento dell’autogru.