VARESE/INVERIGO – Arresti anche a Inverigo nell’ambito dell’operazione Bellezza portata avanti dalla Guardia di Finanza di Varese contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, giovedì, al termine dell’indagine, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 soggetti, sette di nazionalità albanese e un italiano, residente in Provincia di Varese autori di smercio di droga sul territorio.

Le indagini sul conto del sodalizio criminale, condotte dalle Fiamme Gialle avevano già condotto all’arresto, in flagranza di reato, di altre 7 persone, nonché al sequestro di oltre 43 Kg. di cocaina, di denaro contante per 234.000 euro e di 3 autovetture, utilizzate dai rei per il trasporto delle partite di droga. In totale al termine delle indagini sono state arrestato 15 persone.

Tra i diversi arresti figurano anche quelli di due fratelli albanesi avvenuti ad Inverigo, colti in flagranza di reato. I finanzieri hanno infatti rinvenuto presso la loro abitazione oltre 32 grammi di cocaina e 233.950 mila euro in contanti. Sempre a Inverigo nella stessa abitazione sono stati trovati altri 824 grammi di cocaina.

Altri arresti sono avvenuti a Melegnano, Orago, Selvazzano Dentro e Cardano al Campo.