COMO – 300 monete d’oro d’epoca romana celate da un’anfora che secondo gli esperti potrebbe risalire al IV secolo o di prima epoca bizantina, è il tesoro ritrovato a Como, nel pomeriggio di mercoledì, mentre si scavava lungo via Diaz, nel centro storico, per la costruzione di una palazzina.

I lavori, nell’area in cui sorgeva un ex cinema e prima ancora un convento sono stati fermati dalla Sopraintendenza ai Beni Archeologici di Milano che si sta occupando del ritrovamento il cui valore potrebbe esprimersi in milioni di euro. “Como è stata fondata dai romani ed è naturale trovare reperti, ma questo potrebbe essere uno dei tesoretti romani più importanti mai ritrovati – ha spiegato ad ANSA il presidente della società Archeologica di Como Giancarlo Frigerio – La zona del ritrovamento ospitava le abitazioni private dei nobili romani, l’anfora potrebbe essere stata nascosta nei muri della casa per evitare furti, probabilmente all’epoca delle invasioni”.