SONDRIO – Il forte vento di mercoledì ha costretto Anas a chiudere temporaneamente la strada statale 38 “dello Stelvio” in località Villa di Tirano, nel tratto tra il km 60,550 e il km 63,000, in provincia di Sondrio.

Il provvedimento è stato disposto precauzionalmente dalle Forze dell’Ordine. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa costituita dalle strade provinciali 24 e 25.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.