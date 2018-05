ROGENO/PUSIANO – Sarà un weekend dedicato alle canoe quello in programma per il 12 e 13 maggio sul Lago di Pusiano. La location è stata infatti scelta per fare da cornice al Primo Raduno Nazionale Canoe d’Epoca e Primo Raduno Nazionale Canoe Autocostruite.

L’iniziativa è promossa da Andrea Alessandrini e Fabio Calvino, responsabile Uisp Acquaviva e presidente del Tourincanoa club, e patrocinata dal Comune di Rogeno con l’ausilio di Federcanoa.

Il raduno si terrà dalle ore 10.00 di sabato 12 maggio 2018 fino a domenica 13 pomeriggio a Casletto di Rogeno nella spiaggia e nel prato cintato del lido. La manifestazione espositiva è aperta a tutti i tipi di canoe costruite nei vari materiali e a canoe autocostruite adoperate per viaggi, raid e spedizioni, speciali, storiche, adattate a diversamente abili, a materiale canoistico storico vario, ad esposizione di foto storiche di argomento canoistico, a mercatino dell’usato.

Verrà poi istituito il primo registro nazionale con foto, scheda tecnica, nome e recapito del proprietario della canoa. Si potrà quindi fare il giro turistico in canoa del lago di Pusiano, aperto a tutti i tipi di canoa: C5 mista maschile femminile, C2/3 maschile, kayak biposto maschile, kayak biposto femminile, kayak da mare maschile, kayak da mare femminile, kayak monoposto maschile, kayak monoposto femminile, K1 olimpico maschile, K1 olimpico femminile, K2 olimpico maschile, K2 olimpico femminile e canoe polinesiane.

Ai primi tre arrivati di ogni categoria verrà dato un attestato di riconoscimento dell’arrivo. La partenza è fissata alle ore 11.30 di domenica 13 dalla spiaggia del lido di Casletto di Rogeno, seguendo il perimetro del lago in senso orario. Il percorso di circa 10 km sarà contrassegnato da cinque boe con bandiera ed il passaggio dei canoisti avverrà tra la riva e le boe. Un natante a motore indicherà la strada ed altri mezzi di servizio chiuderanno il gruppo. L’arrivo è posto in mezzo a due boe con bandiera posizionate vicino alla riva del lido.

QUI il programma completo e il modulo di iscrizione. Si prega di effettuare la pre-iscrizione una settimana prima dell’evento su www.tourincanoa.it