MILANO – Il giorno 1 agosto alle ore 10, nove bambini proveranno a salire sull’elicottero del soccorso di AREU e a fare un breve volo. Sono bambini “speciali” perché affetti da gravi malattie; nei mesi scorsi hanno lavorato in ospedale per realizzare disegni, video e manufatti sul Numero Unico dell’Emergenza 112.

Lo scorso febbraio AREU ha organizzato un evento sul tema dei bambini e l’emergenza, e i loro lavori sono stati premiati. Ma loro non erano presenti, per comprensibili motivi.

Mercoledì 1 agosto però, ci saranno, e il volo in elicottero è il loro premio. Hanno tra i 6 e i 12 anni, alcuni italiani altri stranieri, arrivano dal san Matteo di Pavia, dalla clinica De Marchi (Policlinico) di Milano e dal Sant’Anna di Como; e tutti non vedono l’ora di volare.

L’iniziativa non utilizza lo stesso elicottero in postazione per il soccorso sanitario ma un vettore messo a disposizione da Babcock international in modo gratuito e avrà luogo solo in condizioni di cielo sereno, altrimenti l’iniziativa sarò rimandata.