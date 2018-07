VALBONDIONE (BG) – Recupero di una ragazza ieri pomeriggio, 8 luglio, a Valbondione (Bergamo).

E’ inciampata e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia durante un trekking. I tecnici della VI Delegazione Orobica sono saliti con i mezzi fuoristrada lungo le piste di Lizzola, hanno raggiunto la malga dove si trovava la ferita.

L’hanno trasportata per un tratto con la barella portantina e poi con la jeep; è anche stato concesso l’utilizzo degli impianti di risalita. Dopo essere giunta a valle, è stata portata in ospedale per accertamenti.