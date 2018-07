ALBAVILLA – Fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto pensato in un primo momento l’incidente che, poco prima delle 12 di oggi (lunedì 23 luglio), ha visto protagonista un ragazzo.

Da quanto appreso sul posto, il 29enne si sarebbe fatto male mentre era impegnato sulle strutture del parco avventura all’Alpe del Vicerè, nel comune di Albavilla. Insieme all’elisoccorso, sul posto sono giunti anche un mezzo dei vigili del fuoco e un’ambulanza in codice rosso.

Le condizioni del giovane, che non è in pericolo di vita, si sono rivelate meno serie di quanto pensato all’inizio. E’ stato comunque caricato sull’elicottero e portato all’ospedale.

In seguito all’episodio il direttore della struttura ha precisato che l’incidente è stato causato da un errore nell’utilizzo delle attrezzature e non per inadempienze del parco avventura, altresì ha dichiarato che i percorsi sono totalmente sicuri e non ci sono rischi, ovviamente è necessario seguire le norme di utilizzo e le disposizioni degli istruttori specializzati presenti.