CANZO – Il cadavere di una donna è stato rinvenuto oggi, martedì 10 luglio, nelle acque del Lago del Segrino, nella zona del canneto.

Sono stati i Vigili del Fuoco di Erba e i Carabinieri, impegnati in mattinata nelle ricerche di Cinzia Parpagiolla, la 53enne scomparsa da Alzate Brianza lo scorso 22 giugno, a scoprire il corpo della donna ‘nascosto’ nel canneto, in un punto difficilmente raggiungibile a piedi dalla passeggiata.

Il pensiero naturalmente è andato alla donna di Alzate: due settimane fa la sua auto era stata ritrovata non molto distante dal canneto. Sul posto si sono portati i parenti di Cinzia che dal giorno della sua scomparsa non hanno perso la speranza di ritrovarla. In corso le operazioni di recupero del corpo che dovrà poi essere identificato.

Cinzia Parpagiolla era scomparsa lo scorso 22 giugno dalla propria casa di Alzate Brianza. La sua auto, una Opel Agila Nera, era stata ritrovata due settimane fa parcheggiata vicino al Lago del Segrino, sulla sponda canzese. Proprio li si sono concentrate le ricerche di Vigili del Fuoco, Carabinieri, unità cinofile e Soccorso Alpino, senza però nessun esito, fino a questo pomeriggio. Ora bisognerà attendere che il corpo della donna venga identificato.

