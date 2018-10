LODI – La Polizia di Lodi ha denunciato sette ragazzi per aver aggredito un loro coetaneo all’interno di un locale. La vittima, un 17enne, lo scorso 15 settembre sera si era recato in un locale tra San Colombano e Miradolo Terme, ove per futili motivi è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi.

Uno di loro, approfittando della confusione, gli ha strappato una collana di oro dal collo, per poi disperdersi. Dopo la denuncia del 17enne sono partite le indagini che in breve tempo hanno permesso di individuare subito gli aggressori.

Gli agenti, dopo aver contattato tutti i “Compro oro” della zona, hanno chiesto agli esercenti di essere avvisati nel caso in cui qualcuno volesse vendere un prodotto corrispondente a quello denunciato dal proprietario.

E proprio le segnalazioni di due “Compro oro” di Lodi e Melegnano hanno permesso di identificare e denunciare 7 giovani di cui un minorenne per furto con strappo, mentre altri 3 minorenni e 3 maggiorenni per ricettazione.