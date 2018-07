VARESE – Attimi di paura in serata per i viaggiatori del volo pronto a partire da Malpensa e diretto a Creta per il fumo che ha invaso la cabina.

Inizialmente si è pensato all’incendio ad un motore ma si sarebbe tratto di un falso allarme, con tutta probabilità si sarebbe trattato di un guasto tecnico. I passeggeri, 178 in tutto, sono stati fatti evacuare sono stati tutti visitati nell’ambulatorio.

Due mezzi di soccorso avanzato e cinque ambulanze sono state fatte intervenire dal 118.