MENAGGIO – A causa di un incidente all’interno della galleria ‘Loveno’, la statale 340 dir “Regina” è temporaneamente chiusa, intorno alle 13.30 di martedì, in corrispondenza del km 29,260, nel territorio comunale di Menaggio, in provincia di Como.

La viabilità in entrambe le direzioni è deviata sulla rete stradale limitrofa.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli che si sono scontrati frontalmente all’interno della galleria. Quattro i feriti soccorsi anche con l’arrivo dell’elicottero del 118.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la rimozione dei veicoli in piena sicurezza, per la gestione della viabilità e per riaprire la strada nel più breve tempo possibile.