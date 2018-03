MILANO – La droga arriva a domicilio e il “ragazzo delle consegne” era un 44enne italiano (D.B.) arrestato dalla Polizia lo scorso martedì a Milano.

L’uomo è stato fermato in via Lamarmora a bordo della sua Vespa, secondo quanto verificato dagli agenti aveva appena ceduto due dosi di cocaina ad una cittadina italiana.

Perquisendolo, i poliziotti gli hanno trovato addosso circa 43 dosi di cocaina, nascoste negli slip, pronte per essere vendute.

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione del 44enne in zona Lorenteggio ha permesso di rinvenire in un trolley e sequestrare 6 chili di cocaina, due chili di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e all’interno di una cassettina 24mila euro in contanti.