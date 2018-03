MILANO – È stata inaugurata lunedì a a Milano presso l’Urban Center, in Galleria Vittorio Emanuele II, la mostra fotografica “Paesaggi Orizzontali”, un’esposizione di 24 foto suggestive che ritraggono il lavoro dei poliziotti del 2° Reparto volo della Polizia di Stato di Milano Malpensa.

La mostra, organizzata proprio dal 2° Reparto volo, con il supporto di SEA S.p.A. e il patrocinio del comune di Milano, resterà aperta fino al 13 aprile e sarà gratuita per tutti.

I fotografi hanno documentato le attività dei poliziotti del Reparto volo, sorvolando la città e il territorio circostante. Oltre ad ammirare le foto, i visitatori potranno essere immersi virtualmente a bordo degli aeromobili e da lì vedere il panorama mozzafiato dall’alto, grazie alla visione di alcuni video creati con telecamera a 360 gradi. Saranno proprio i piloti della Polizia di Stato ad accompagnare i visitatori sopra Milano e i sopra i paesaggi della sua periferia.

All’inaugurazione era presente Roberto Sgalla direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, il vicario della questura di Milano Ottavio Aragona, personale della SEA Aeroporti Milano S.p.A. e per il comune di Milano il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci.