MONZA – Come Lecco, anche Monza ha deciso di aumentare il prezzo delle soste: dal 30 giugno nel capoluogo brianzolo entreranno le modifiche tariffarie per i parcheggi a pagamento in città, approvate dall’Amministrazione Comunale nel mese di gennaio.

“Anche con l’obiettivo di favorire una migliore rotazione dei posteggi blu” scrivono dal Comune, la tariffa oraria nelle aree di sosta è fissata in 1,50 euro per le vie del centro e in 1,20 euro per le altre aree: “Le tariffe così aggiornate – confrontate con quelle in vigore negli altri capoluoghi di provincia lombardi, che complessivamente si aggirano intorno ai 2 euro all’ora – risultano per Monza tuttora le più basse in Lombardia dopo la sola città di Sondrio”.

Entreranno in vigore da sabato 30/6 anche le modifiche previste per le quattro aree di sosta non custodite: parcheggio dell’Ospedale Nuovo S.Gerardo, parcheggi del parco Porta Monza e Porta Vedano, CAM. Restano invariate, invece, le tariffe del servizio di bikesharing.

La mappa aggiornata con le vie e le tariffe è online su www.comune.monza.it e www.monzamobilita.it.

Le modalità di pagamento restano confermate con l’utilizzo di parcometri o con la app easypark e telepass pay: la società MonzaMobilità ha già provveduto ad installare idonea segnaletica per avvisare gli utenti delle nuove tariffe.