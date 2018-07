PANDINO (Cremona) – E’ stato ammazzato in strada con tre colpi di arma da fuoco. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a Pandino, in provincia di Cremona. La vittima sarebbe un uomo di 43 anni di origini Peruviane, l’omicidio è avvenuto in un parcheggio in via Fontana davanti agli occhi della sua compagna.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso da Milano ma i tentativi di salvare l’uomo si sono rivelati tutti inutili. Stando a una prima ricostruzione dei fatti i due killer erano a bordo di una motocicletta che, dopo aver sparato, è fuggita.

Ora toccherà alle forze dell’ordine svolgere le indagini, su cui c’è il massimo riserbo, per ricostruire i fatti e stabilire il movente dell’omicidio.