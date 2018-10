SONDRIO – Una giornata per fare capire tradizioni che sono tipiche di una particolare cultura e area geografica. A Gerola Alta, come in contemporanea in Valtellina a Castione, Castionetto, Chiuro, Ardenno e Mello, insieme ad altre realtà alpine al di qua e al di là delle Alpi, Val d’Aosta, Valcamonica, Piemonte, Cantone Grigioni, i francesi Parc Des Bauges, Upper Gorenjska in Slovenia il fine settimana è dedicato alla festa del Pan ner. Il pane nero, di farine rustiche, i “pani delle Alpi”. Iniziativa che vede unite Regione Lombardia, Regione Piemonte, Valle d’Aosta, Valposchiavo, Sondrio, Brescia.

In tutte queste realtà alpine, per ricordare come le comunità locali abbiano difeso, custodito e preservato le proprie tradizioni produttive e alimentari, 20 forni comunitari e 14 mulini verranno messi in funzione per cuocere il pane nero, il pane semplice fatto di frumento e di segale, poco lievitato. Il programma prevede anche laboratori didattico–sensoriali, pensati per avvicinare bambini e ragazzi ai metodi della semina della segale e all’arte della panificazione, alla attenzione alle proprie tradizioni. Anche in Valtellina come in Valcamonica,la festa muove comunità locali, famiglie, istituzioni. Quest’anno la zona sondriese vede per questa terza edizione dell’evento, l’adesione di forni, di panificatori, produttori di farina di segale, esercizi commerciali da Tirano a Morbegno.

Gli antichi mulini con le macine a pietra vengono messi in funzione per preparare la farina di segale, e i forni comunitari o privati accesi per cuocere il pane, in alcune realtà la festa inizia sabato 13 ottobre, oggi, in altre si celebra domani, domenica.

In una Valtellina che nella zona del morbegnese vede un fine settimana particolarmente incentrato sulla forte tradizione gastronomica, artigianale, casearia Lo Pan ner a Gerola Alta sarà attento alle proposte di cultura, ambiente, didattica, divulgazione.

Nella giornata di domenica dalle 14 alle 17 si potrà visitare gratuitamente l’Antico mulino, andare alla scoperta dei musei etnografici del paese, del centro storico di Gerola. Recarsi all’Antico forno e alla Casa contadina della frazione di Castello. Al mulino e al forno verranno offerti assaggi di prodotti tipici, si svolgeranno attività per bambini presso il centro La Casa del tempo.