MILANO – I Carabinieri della Stazione di Pieve Emanuele hanno tratto in arresto un 47enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale per altri precedenti, e una 70enne, già nota alla Giustizia per reati inerenti gli stupefacenti, poiché ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi e munizionamento e detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari, a Rozzano, hanno sottoposto a controllo un’utilitaria che, nel corso di appositi servizi di contrasto alla criminalità predatoria, era stata notata gravitare nei pressi di bar e farmacie di Pieve Emanuele, Opera e Rozzano. A bordo del mezzo sono stati identificati madre e figlio e in banca dati, gli operanti hanno esteso il controllo presso l’abitazione dei due scoprendo, su una libreria, una pistola modello Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa e 6 pallottole nel caricatore, oltre a 15 gr. di cocaina, 5 gr. di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.300 euro in contanti, il tutto occultato in una cassaforte.

Gli arrestati compariranno innanzi al Giudice della direttissima, mentre proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per verificare l’eventuale responsabilità dei due in rapine consumate nella zona.