PONTE DI LEGNO – Il fronte di una valanga pende minacciosamente verso la strada del Tonale, nel bresciano, all’altezza di Ponte di Legno, e per questo la statale oggi, venerdì, resterà chiusa dalle 12.30 per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Si interverrà con un disgaggio controllato del versante, fa sapere Anas, “il fronte sarà puntualmente monitorato nelle ore successive alle operazioni e che la strada statale sarà riaperta al regolare transito solo quando sarà accertato che non sussista pericolo per la sicurezza della circolazione”.