MONZA – E’ in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, da quel che si apprende, la ragazzina di 15 anni vittima di un’aggressione domenica pomeriggio all’interno del parco di Monza.

Erano circa le 17.30 quando alcuni passanti hanno notato la ragazza ferita, nella zona di Porta Villasanta, ed hanno avvisato i soccorsi. Ancora non è chiaro l’accaduto, se la giovane sia stata avvicinata da uno sconosciuto o se conoscesse il suo aggressore, se si tratti di un tentativo di violenza o rapina. Sul caso indagano i carabinieri. La notizia è riportata da MBNews.