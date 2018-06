MILANO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno tratto in arresto due cittadini colombiani accusati di appartenere ad una organizzazione criminale transnazionale dedita da diversi anni al furto in Europa (Grecia, Germania ed Italia) di macchinari ospedalieri per esami e diagnostica di ingente valore.

Le attività, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno consentito di localizzare in un appartamento sito a Milano i due soggetti ricercati, i quali sono stati ora associati alla Casa Circondariale di Milano San Vittore per l’avvio delle successive procedure di consegna alle Autorità greche.

Secondo la ricostruzione della predetta Autorità estera, i beni oggetto di furto sarebbero stati successivamente esportati in Sud America, in particolare Colombia e Perù, per essere rivenduti.