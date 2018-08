MANTOVA – Tragedia a Castel d’Ario, in provincia di Mantova, nella serata di venerdì quando un ragazzo appena 14enne ha trovato la morte rimanendo schiacciato sotto una panchina girevole in ferro.

Il giovane stava giocando con alcuni coetanei nei giardini pubblici di piazza Castello nei pressi di un monumento in ferro progetto di un architetto locale; una sorta di panchina dal peso di 8 quintali. Il perno della panchina stessa sarebbe collassato, con il crollo conseguente della seduta che ha schiacciato il 14enne. Illesi gli amici che hanno lanciato immediatamente l’allarme.

Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare, è morto all’ospedale Poma di Mantova in seguito ai traumi riportati.

Ad indagare sulla sicurezza dell’area, ora sotto sequestro, vi sono i carabinieri di Castel d’Ario e del nucleo operativo di Mantova.