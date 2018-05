ASIAGO – Mondo del cinema in lutto: si è spento all’età di 86 anni il regista Ermanno Olmi. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Asiago.

Di origini bergamasche, Olmi ha avuto un carriera costellata di successi, ottenendo diversi premi nazionali e internazionali per i suoi capolavori, come L’albero degli Zoccoli che nel 1978 gli valse la Palma d’Oro al Festival di Cannes, così’ come La Leggenda del Santo Bevitore, premiato con il Leone d’Oro di Venezia nel 1989. Sempre a Venezia, nel 2008, lo stesso regista aveva ricevuto il premio alla carriera.