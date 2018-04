SONDRIO – Sono stati completati in questi giorni i lavori necessari per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel tratto prossimo al confine con la Svizzera e che le Autorità elvetiche hanno comunicato l’intenzione di riaprire in data odierna il versante di competenza, interdetto al transito a novembre per la chiusura invernale del passo.

Dalle ore 15 di oggi, venerdì, pertanto, la statale 36 sarà riaperta tra Montespluga (km 147), località nel comune di Madesimo, e il confine di Stato (km 149,519).

Anas informa inoltre che sempre da oggi, sarà revocata la fascia oraria notturna di chiusura della statale (18,00 – 8,00) fra Teggiate, al km 140,625, e Montespluga, al km 147, nel comune di Madesimo.