NESSO – E’ deceduto il 47enne coinvolto questa mattina a Nesso in un infortunio in acqua, stando alle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo stesse effettuando un’ immersione nelle acque del Lago accompagnato da un coetaneo, le cui condizioni sarebbero critiche.

Immediato l’intervento in codice rosso, alle 10.40, dei volontari del soccorso di Canzo e dell’elisoccorso da Como in via Coatesa. Per il primo dei due uomini non c’è stato nulla da fare purtroppo, l’altro 47enne è invece stato elitrasportato presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Como.